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2019-07-30 جراد بأعداد هائلة يتلف محاصيل قرى وأحياء شرق أحد رفيدة متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة ازدادت أسراب الجراد بشكل كبير بشكل ينذر بأضرار على المزارع المنتجة في عدد من قرى شرق محافظة أحد رفيدة . ولوحظ انتشار الجراد بأعداد هائلة أتلفت الكثير من المحاصيل الزراعية، كما أتلف الأشجار في جميع المرافق العامة. Advertisements وطالب مواطنون، فرع البيئة والمياه والزراعة في عسير بالتحرك وإنقاذ الموقف، وتخصيص فرق الرش لخدمة المنطقة. الجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع لغرفة العمليات الخاصة لمكافحة الجراد أمس بتشكيل 85 فرقة في عسير من أجل مكافحة الجراد والقضاء عليه، والتي تشهد انتشارًا واسعًا للجراد في أجزاء من المنطقة.









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