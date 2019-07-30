انطلاق الفعاليات المصاحبة لرالي عسير 2019

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

انطلقت يوم أمس الفعاليات المصاحبة لرالي عسير الجولة الافتتاحية لبطولة الراليات الصحراوية 2019 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ويشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ويستمر حتى الثالث من شهر أغسطس المقبل

وتتميز الفعاليات لهذا العام بشموليتها وتستهدف جميع شرائح المجتمع بدءاً من الرالي العائلي وفعاليات الدريفت والكارتينج والاوتوكروس والمسرح العائلي.

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ويأتي الرالي العائلي على رأس قائمة هذه الفعاليات ويشارك في تنظيمه خبراء نادي فيراري بإيطاليا قدموا خصيصاً للمشاركة بتنظيم الحدث الذي يقام في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

ويهدف إلى تعزيز الثقافة السياحية بتاريخ منطقة عسير وتحفيز المشاركين من خلال الجوائز المقدمة للمشاركين لزيارة القرى والمناطق الأثرية في المنطقة لاستكشافها.

ويواكب الرالي العائلي باقة من الفعاليات التي لا تقل متعة وتشويقاً، حيث عروض الدريفت يقدمها محترفين في هذه الرياضة، لرفع مستوى الثقافة المجتمعية حول أهمية ممارسة مثل هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لسلامتهم وسلامة المجتمع، وفعاليات الكارتينج التي تعد القاعدة الأساسية التي انطلق منها أبطال العالم في الفورمولا1، والأوتوكروس حيث تحدي القيادة وشغف المغامرة، وأخيرا المسرح العائلي الذي سيقدم أيضاً مجموعة من الأنشطة والجوائز للحضور والمشاركين.