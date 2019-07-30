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مقتل 17 في تحطم طائرة باكستانية

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2019-07-30

مقتل 17 في تحطم طائرة باكستانية

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الطائرة الباكستانية التي تحطمت في مدينة راولبندي أمس إلى 17 قتيلاً .

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وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن طائرة تابعة لطيران الجيش كانت في طلعة تدريب روتينية وتحطمت في حي “مهوره كالو” بمدينة راو لبندي، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من خمسة أفراد بينهم قائدها ومساعده، بالإضافة إلى مصرع 12 شخصًا من سكان الحي الذي تحطمت فيه الطائرة، وإصابة 12 آخرين.

وأضاف البيان أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بإخماد الحريق الذي شب في حطام الطائرة، وتم انتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.





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