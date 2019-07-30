شركة الجوف للتنمية الزراعية تقيم حفل تسليمها جائزة غينيس

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - واس

أقامت شركة الجوف للتنمية الزراعية اليوم حفلًا لتسليم الشركة شهادة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم للعام الثاني على التوالي, وأقيم الحفل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان ..

وقد تم اعتماد هذا اللقب المتميز للشركة في 18 مارس 2018 بعد أن تم التأكد من سلامة الأدلة والتحقق من صحة البيانات الواردة.

وأكد العضو المنتدب والمدير العام للشركة عبدالعزيز بن محمد الحسين على اهتمام الشركة بقطاع الزيتون والمحافظة على مستويات الإنتاج، وزيادة كفاءتها، مشيراً إلى القدرة الإنتاجية العالية للشركة.