«911»: اصطدام شاحنتين واحتراقهما نتج عنه إصابات في جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911» على وقوع حادث اصطدام لشاحنتين واحتراقهما في طريق «عمق» بمحافظة جدة، حيث نتج عنه عدد من الإصابات، وأدى الحادث إلى إعاقة الحركة المرورية. وأضاف حساب المركز على «تويتر»، أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجاري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911» على وقوع حادث اصطدام لشاحنتين واحتراقهما في طريق «عمق» بمحافظة جدة، حيث نتج عنه عدد من الإصابات، وأدى الحادث إلى إعاقة الحركة المرورية. وأضاف حساب المركز على «تويتر»، أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجاري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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