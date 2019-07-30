التسجيل في نظام نور برقم الهوية لسنة 1440-1441 هجريًا.. وهنا رابط تقديم الروضات على noor.moe.gov.sa

بدأت في الساعات الماضية عمليات تسجيل الروضات عبر نظام نور برقم الهوية لسنة 1440-1441 هجريًا، وهذا بعدما تم الإعلان رسميًا عن فتح باب القبول والتسجيل عبر نظام نور بإستخدام رقم الهوية على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من قبل وزارة التعليم السعودية، والتي دعت كل الأباء وأولياء الأمور بضرورة التسجيل لذويهم عبر موقع نظام نور الإلكتروني على شبكة الإنترنت في هذه الفترة.

الجدير بالذكر، بأن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن كون التسجيل في نظام نور بالنسبة للروضات الحكومية لسنة 1440-1441، قد أصبح شرط أساسي من أجل القبول في المرحلة الإبتدائية بالنسبة للطلاب، حيث يتم إلحاق التلميذ في بداية الأمر بالروضة، وبعدها يتم نقله إلى المرحلة الإبتدائية، وذلك عن طريق التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع نظام نور، وبعدها تأتي مرحلة التقديم الورقي.

طريقة الدخول إلى نظام نور برقم الهوية

لكي يتم تسجيل التلميذ في الروضات الحكومية عبر نظام نور الإلكتروني لابد وأن يكون ولي الأمر أو الأب لديه بطاقة هوية حيث سيتم طلب هذه البيانات أثناء الدخول إلى موقع نظام نور، والذي يعد واحد من الخدمات المجانية التي تقدم المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 تحت رعاية سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

في البداية، يتوجب على الأب أو ولي الأمر الدخول إلى موقع noor.moe.gov.sa، ومن ثم إختيار التسجيل في العام الدراسي الجديد 1440-1441 هجريًا، وذلك بعد الإطلاع على الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي حتي يتم قبول التلاميذ في الروضات الحكومية عبر نظام نور.

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مواعيد التسجيل في نظام نور

بالحديث عن مواعيد التسجيل في نظام نور، بالنسبة لمرحلة الروضات لهذا العام، فقد تم الإعلان بأن باب التسجيل قد تم فتحه عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الماضية، وسوف يتم قبول تسجيل الإطفال البالغين من العمر 4 أعوام في الروضات الحكومية خلال هذا العام بحسب الأولويات وبحسب الشروط الموضوعة مسبقًا من قبل المسؤولين في وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية.

شروط التسجيل في نظام نور

وبكل تأكيد هناك شروط أساسية وأوراق ستكون مطلوبة من قبل ولي أمر الطالب حتي يتم تسجيله في مرحلة الروضة عبر نظام نور خلال العام الدراسي الجديد 1440- 1441 هجريًا، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: