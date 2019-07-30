دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وزارة العدل تعلن حاجتها لوظائف «كاتب عدل» من النساء

أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى «كاتب عدل» على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن هذه الخطوة تأتى بعد توجيهات من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة أخيرًا بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وأضافت وزارة العدل، أن التقديم على الوظائف سيعلن عنه ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء، ولمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا