جوجل: بكسل 4 سيكون بمستشعر حركة وقفل هاتف عبر ملامح وإيماءات الوجه

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بعد أن أفصحت شركة جوجل عن تصميم كاميرات هاتفها القادم بكسل 4، وكونه سيحوى على كاميرا خلفية ثلاثية، ها هي اليوم تشير إلى ميزات أخرى سيتمتع بها الهاتف وستكون بعضها مبينة على تقنية Soli للاستشعار الحركي والتي تعمل عليها الشركة منذ عام 2015.

حيث قامت جوجل اليوم وعبر مدونتها الرسمية بارفاق نص دعائي إن صح التعبير لهاتف بكسل 4 تشير فيه إلى احتفاءه بزوج من الميزات التي سيكون لها دوراً كبير في تسهيل إمكانيات الوصول للخدمات المختلفة بالاعتماد على نهج الشركة الخاص في تفعيل دور تقنية الحوسبة المحطية.

وللإيضاح أكثر الحوسبة المحيطة والمعروفة باللغة الإنجليزية (ambient computing)، هي مصطلح يشمل العديد من المفاهيم تدور في مجملها حول التفاعل بين الأشياء والبشر عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي واستغلال الاشارات والترددات المختلفة في تفعيل وتسهيل إمكانيات وصول المستخدم عبر الأجهزة المختلفة.

وبالعودة لهاتف بكسل 4 فإن قوقل أوضحت في مدونتها أنه سيملك ميزتين أساسيتن وهما :



المستشعر الحركي أو مستشعر الإيماءات:

والذي كما أسلفنا ستكون ميزة مبنية على تقنية Soli التي عكفت الشركة على تطويرها منذ سنوات..، حيث ستدخل الخدمة عبر مستشعرات ستضيفها الشركة لأول مرة على متن النسخة القادمة من بكسل.

حيث ستضع الشركة المستشعر في أعلى هاتف بكسل 4 ليكن محطة لاستقبال حركات مختلفة تصدر عن المستخدم،سيتم ترجمتها وتحليلها عبر مجموعة من الخوارزميات البرمجية لتنفيذ العديد من الأوامر عبر الهاتف.

والتي ستشمل بطبيعة الحال العديد من الخيارات منها التحكم في المسارات الموسيقة والتنقل بينها إلى إيقاف المنبه وتنشيط الوضع الصامت وكل هذا دون الحاجة لضغط مباشر إنما بالتلويح فقط أمام الهاتف.

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فيما أشارت الشركة أن هذه الميزات ستكون باكورة تفعيل التقنية عبر الهاتف حيث ستشهد مستقبلاً العديد من التحديثات ستجعل الاستفادة منها أكبر مع مرور الوقت.

قفل الهاتف بالتعرف على ملامج الوجه:

هذه هي الميزة الثانية التي ستوفرها الشركة في هاتفها، والمتوفرة أصلاً في الكثير من الهواتف الذكية حالياً، لكن الشركة تصر على أن آلية عملها ستكون مغايرة عن تلك المتوفرة في الهواتف الأخرى.

وذلك بالسهولة والأمان التي ستوفرها تقينتها حيث أنها لا تستغرق وقتاً أثناء التفيذ، مع احتوائها على ميزات أخرى تتمثل في قراءة إيماءات المستخدم في حال أراد قفل هاتفه كما هو الحال في حال إمساكه لهاتف ورغبته في فك القفل!

فيما تتمثل الميزة الأخيرة بكونها مبينة على قفل قوقل المعتمد على ملامح الوجه، بتوفيرها الأمان لبيانات المستخدم كما قالت الشركة، وذلك بكون عملية التعرف على الوجه تتم برمتها على الهاتف نفسه، حيث لن يتم حفظها أو مشاركتها مع خدمات قوقل الأخرى.

وأوضحت جوجل أن هذه البيانات سيتم حفظها في رقاقة Titan M المبينة في الهاتف نفسه، كما نوهت إلى أن بيانات مستعشر الحركة لن يتم مشاركتها هي الأخرى.

كما نرى أن الشركة تحاول التسويق لهاتفها بشتى الطرق بعد إنتهاجها مبدأ تأكيد التسريبات مؤخراً، والتي تصب في مصلحتها بطبيعة الحال، وتطرقها اليوم لجانب الميزات المضافة قد يثير بعض التشويق لجمهور هواتف بكسل فيما لا يمكننا الحكم على نجاعتها إلا بعد التجربة.



