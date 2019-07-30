جوجل تتخلى عن البحث الصوتي لصالح المساعد الصوتي

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لسنوات طويلة كان البحث بالصوت عبر جوجل جزءاً هاماً من تجربة البحث عبر هواتف أندرويد، سواء من خلال تطبيق جوجل أو شريط البحث المثبت في الشاشة الرئيسية أو اختصار البحث، لكن اليوم مع إطلاق وتطور المساعد الصوتي الذي يجري أكثر من مجرد البحث عبر جوجل، حان وقت التقاعد.

الآن ستستبدل جوجل البحث الصوتي على هواتف أندرويد بالمساعد الصوتي، وبدلاً من عبارة Hey Google التي تستدعي البحث الصوتي، أصبحت عبارة Ok Google التي تستدعي المساعد الصوتي.

وستظهر أيقونة المساعد الصوتي بدلاً من أيقونة المايكروفون التقليدية، وستكون هناك عبارة “Ask your Assistant.” لتطلب ما تريده من مساعد جوجل، أكثر من مجرد البحث في محرك البحث جوجل عن العبارة التي تنطقها.

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ولو تحدثت بكلمات معينة على أنها عبارة بحث، فإنه حالياً تعرض نفس الواجهة القديمة لكنها تنفذ عبر مساعد جوجـل.

هذا التعديل يتاح تدريجياً من خلال تحديث تطبيق البحث الخاص بجوجل، وبالطبع من صالح جوجـل التخلص من التقنية القديمة المحدودة لصالح مساعدها الصوتي الذي أصبح متاحاً على طيف واسع من الأجهزة.

لعل الفرق الوحيد الملاحظ هو أن اللغات التي يدعمها مساعد جوجـل أقل من اللغات التي يمكن البحث فيها عبر الصوت..، لكن هذا الأمر لم يعد مشكلة مع أبرز اللغات بما فيها العربية والإنكليزية التي تدعمها كلا الطريقتين.

