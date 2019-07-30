شركة سدافكو تعلن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن وظائف شاغرة (للرجال) لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل 13 مدينة بالمملكة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وخميس مشيط، والعلايا، ومحايل عسير، وبريدة، والدمام، وحائل، وتبوك، والطائف، وينبع، والدمام).
وذلك بالمسميات التالية (مسوّق، ومُصفف أرفف، ومشغل مستودع)، حيث أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، الشهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، مهارة قيادة الرافعة الشوكية إلزامية (سيتم تقديم التدريب إذا كان مقدم الطلب المناسب حاليًا بدون ترخيص).
لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :
1- مسوّق، ومُصفف أرفف:
2- مشغل مستودع:هنـــــــــا.
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