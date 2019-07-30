شروط وظيفة كاتب عدل “نساء” جدارة 1440 .. وظائف وزارة العدل وموعد التقديم العام

أعلنت وزارة العدل في السعودية، عن حاجتها لشغل الوظائف من جانب النساء، وذلك في وظيفة كاتب عدل، وذلك في المرتبة السابعة لوزارة العدل، ويبدأ التقديم على تلك الوظائف من اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 ولمدة أسبوع، على أن يتم التقديم على الرابط الرسمي لوزارة العدل الذي نقوم بعرضه في السطور المقبلة، ونتابع معكم شروط التقديم لوزارة العدل، شروط وظيفة كاتبة عدل للنساء.

أهم شروط وظيفة كاتب عدل هي أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في الشريعة أو الأنظمة أو الفقة أو أصول الفقه أو فقه السنه، أو القضاء أم ما يعادلها من التخصصات، وألا يكون قد صدر عليها قرار تأديبي بالفصل من إحدى الوظائف العامة، ولم يسبق الحكم عليها بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الدين، وكذلك إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج تكون معتمدة رسميًا.

رابط الدخول على وظيفة كاتب عدل

تابع التسجيل في هذا الرابط، ويبدأ التسجيل اليوم الثلاثاء 27 ذو القعدة، ويستمر التقديم لمدة أسبوع كامل، ونتابع معكم شروط التسجيل والإعلان الرسمي عن الوظائف في وزارة العدل.

Advertisements

وظائف وزارة العدل

كيفية التسجيل في وظائف كاتب عدل للنساء:

التأكد من توافق الشروط السابق الإشارة إليها

الدخول على رابط وزارة العدل المرفق في السطور الماضية

معرفة أخبار الوظيفة وشروطها بشكل عام

التسجيل المباشر في الوظيفة من الرابط السابق

عبر منصة جدارة الرسمية نتابع معكم الأخبار الشاملة المتنوعة، ومن وقت للثاني نتابع الأخبار التعليمية المختلفة والوظائف المتاحة عبر منصة جدارة التعليمية، والوظائف المتاحة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض والمتابعة، ونحن معكم بكل جديد، يمكنكم الدخول والتسجيل في جدارة عبر المنصة الشاملة وظائف وزارة العدل بالسعودية.