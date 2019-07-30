البرازيلي جوميز أولى صفقات كلويفرت وفالديز في برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي برشلونة الإسباني انضمام البرازيلي إيجور جوميز لفريق الشباب بالنادي الكتالوني؛ حيث سيكون اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً التدعيم الأول تحت قيادة فيكتور فالديز، المدير الفني الجديد لفريق شباب برشلونة، والهولندي باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية "لاماسيا" التابعة للبلوجرانا.

وتولى فيكتور فالديز، حارس برشلونة الأسبق، مهمة تدريب فريق الشباب، الجمعة، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً في عام 2017، وهو الذي شارك مع برشلونة الإسباني خلال 539 مباراة في جميع المسابقات خلال الفترة من 2002 إلى 2014، وحقق مختلف الألقاب المحلية والقارية والدولية.

على الجانب الآخر، فإن كلويفرت تولى منصبه بعد أيام من إقالة الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون بقيادة مواطنه كلارنس سيدورف؛ حيث كان يشغل منصب المدرب المساعد.





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وارتدى كلويفرت قميص نادي برشلونة من 1998 إلى 2004، وسجل 145 هدفاً في 308 مباريات لعبها، وحقق لقب الدوري الإسباني لموسم 1998-1999.

ووقع إيجور جوميز، الظهير الأيمن القادم من فولتا ريدوندا، الناشط بدوري الدرجة الثالثة بالبرازيل، عقداً لمدة خمس سنوات مع برشلونة.

ويسعى باتريك كلويفرت وفيكتور فالديز إلى تقديم مجموعة من الشباب المميزة، لتدعيم الفريق الأول للنادي الكتالوني.