شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي الفنانة الحسناء التي عشقها الراحل ‘‘فاروق الفيشاوي’’ ونادم على عدم الزواج منها حتى آخر لحظة من حياته (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد وفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوي صباح أمس بدأت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تداول الكثير من الفيديوهات المسجلة للنجم الراحل بالبرامج الحوارية، واكتشاف العديد من الأسرار التي تخص حياته الشخصية والعاطفية.

ومن بين هذه الفيديوهات هو مقطع من الفيديو الذي ظهر فيه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهو يكشف عن حب حياته وعن الفنانة التي عشقها غير الفنانة سمية الألفي، ولكنه لم يتمكن من الزواج منه

حيث ظهر فاروق الفيشاوي خلال لقائه في برنامج ليلة مع الإعلامية سمر يسري، وقال أنه كان مغرم بالفنانة ليلى علوي، ووصفها بأنها حب حياته، مشيراً إلى أنه نادم على عدم الزواج منها.

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وعندما ظهرت الفنانة ليلى علوي مع الاعلامي اللبناني نيشان، وسألها عن هذه العلاقة التي تجمعها مع الفنان فاروق الفيشاوي، رفضت أن ترد عليه، قائلة بأن فاروق حر يقول ما يريده، وأنها لا تحب أن تتحدث في هذا الأمر.

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