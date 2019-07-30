شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد كويتي موجع على ”هرطقات” بن زايد بشأن الوحدة اليمنية .. ورسالة عاجلة إلى أمير الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الكاتب والمحلل السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان عن الوحدة اليمنية وقال ان اليمن موحد وسيبقى كذلك مؤكدا ان مشاريع تمزيقه لدويلات ليست الا هرطقات لايسندها الواقع.

واضاف النشوان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها محرر “صحيفة عدن الغد” اليمن بلد كان موحدا وسيبقى

وقد وجه قيادات وناشطون يمنيون رسالة شكر وامتنان لأمير الكويت الشيخ الصباح والحكومة الكويتية والشعب الكويتي، على مواقفهم المشرفة مع اليمن واليمنيين وثوابتهم الوطنية في مختلف المراحل..

وكان ولي عهد أوظبي محمد بن زايد، عبر مستشاره عبدالخالق عبدالله قال في تغريدة على تويتر، "لن يكون اليمن واحدا موحدا بعد اليوم".