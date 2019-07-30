شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تزف بشرى سارة للحوثيين بعد أيام من الانسحاب.. وتوقعات بـ ”انفصال” وكارثة حقيقية في السعودية والشرعية تهاجم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم عبد العزيز جباري، نائب رئيس مجلس النواب والمستشار السابق للرئيس اليمني عبد ربه منصور، الإثنين، أكاديمي إماراتي توقع تقسيم اليمن.

وقال “جباري” في تعليق له على تغريدة “عبد الخالق عبدالله” المقرب من ولي عهد أبوظبي توقع فيها تقسيم اليمن، “لن يستغرب في يومٍ ما أن يقولها عبدالخالق لدولة شقيقة أخرى، وبأن المملكة (السعودية) لن تكون موحدة بعد اليوم”.وخاطب جباري الأكاديمي الإماراتي قائلا: “شكرا لك لبشارتك لأشقائك اليمنيين بأن بلادهم بعد اليوم لن تكون موحدة.. هذه البشارة تستحق قبله من الحوثي على جبينك، ووسام الحسين من الدرجة الأولى”.

وقال جباري ساخرًا: “سيظل الشعب اليمني مديون لأشقائه بأنهم وقفوا إلى جانبه وقت الشدة، ولم يتركوه إلا بعد أن حولوه من دولة واحدة موحدة إلى عدد من الدول لا يعرف كم يريدون عددها”.

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ومساء الأحد، وقال عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.

وآثارj تغريدة عبد الخالق عبدالله، تتنبأ بتقسيم اليمن أستياء في أوساط اليمنيين، في ظل ما يثار عن انسحاب جزئي للقوات السودانية والإماراتية من ساحة القتال اليمينة المتصاعد منذ 2015 بين الحوثيين وقوات التحالف العربي بقيادة الرياض وأبو ظبي.