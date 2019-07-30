شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان العودة يقدم للاعلامية ‘‘علا الفارس’’ هدية لا تقدر بثمن .. والأخيرة تفاجئه برسالة قوية إلى زنزانته (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الإعلامية الأردنية علا الفارس أمس الأحد، رسالة إلى الداعية السعودي سلمان العودة، الذي يواجه الاعدام، عبر تغريدة لها على موقع تويتر.

ونشرت الفارس أحد نسخ كتابه “بين الأئمة” الذي خط إهداءً باسمها عليه وكتبت: “اسأل الله رب العرش العظيم ان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة، سلمان العودة، اللهم فرجاً قريباً”.يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة ، في السعودية، كانت قد نظرت العام الماضي في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد سلمان العودة الذي يشغل منصب مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف ككيان إرهابي، في المملكة، حيث وجهت له السلطات 37 تهمة.

وكانت علا الفارس قد أعلنت في مايو عن انضمامها الى قناة الجزيرة لتعود الى شغف تقديم الاخبار على حد وصفها.

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اسأل الله رب العرش العظيم ان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة …#سلمان_العودة ..اللهم فرجا ً قريباpic.twitter.com/tL8Vrzz2V4

— Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 28, 2019