شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار محمد بن زايد: ”لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.. شاهد كيف جاءه الرد سريعاً ومحرجاً من ناشطة يمنية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، مساء الأحد، إن اليمن لن يبقى موحدا، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات لناشطين وسياسيين يمنيين ذكّروه بأن مصير الدول لا تقرره دولة طارئة. في إشارة إلى الإمارات. وكتب عبدالله الذي يوصف بأنه مقرب من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على حسابه بموقع "تويتر": "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم". Advertisements آآآ آآآ آآآ

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