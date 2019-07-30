شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..يمني و يمنية .. يقودان طائرة أمريكية لأول مرة بالتاريخ (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي خبر مترجم وصورة طيارين يمنيين يقودان طائرة أمريكية، في رحلة واحدة، لأول مرة بالتاريخ.
وأورد النشطاء عن صفحة المغترب اليمني بأمريكا بالفيسبوك، أنه لأول مرة في التاريخ، طيار يمني أمريكي وطيارة يمنية أمريكية يقودان طيارة أمريكية في نفس الرحلة.
واشار النشطاء الى أن الكابتن لطيفة غازي والكابتن بلال الصايدي، قادا رحلة تاريخية من ولاية نيويورك الى ولاية مَين.
جدير بالذكر أن شاب يمني من محافظة إب، حقق أمنيته وأصبح كابتن (طيار) بالطيران المدني الأمريكي، من جامعة إيسترن ميتشجن يونيفرستي
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