شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يعم ارجاء مصر ومصادر مقربة تكشف حقيقة وفاة عادل امام ..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر يوليو 2019، خبر وفاة عادل إمام الفنان المصري الكبير وذلك خلال تواجده في القاهرة.

وكتب موقع يدعى "هنا اليمن" خبرا أكد فيه خبر وفاة الفنان عادل امام في القاهرة، مشيرة إلى أن الحزن عم المدن المصرية عقب تلقي المواطنين العشاق له هذا النبأ الصادم ثم اتضح بعد ذلك أن الخبر غير صحيح وفق متابعة بوابتي.

وواجه الفنان عادل امام انتقادات واسعة وهجوما كبيرا عقب إعلان مصادر فنية عن عدم مشاركته في تشييع وبيت عزاء الفنان فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية قبل أيام بعد صراع مع مرض السرطان، وكذلك بيت عزاء والدة الفنانة الشهيرة يسرا.ويعتبر عادل امام واحدا من اشهر الممثلين في تاريخ السينما المصرية والعربية، وله العشرات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي لا تزال خالدة في الذكريات لغاية اللحظة، مثل مدرسة المشاغبين ومسلسل ناجي عطا الله، علما أنه سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة الدولية.