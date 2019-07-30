شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل انهياراته الكبيره امام العملات الاجنبية ويتخطئ هذا الحاجز الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الاثنين 29 يوليو 2019م Advertisements وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الاثنين. أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 579 : 582

الريال السعودي : 152 : 153

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