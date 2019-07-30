شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الصيد الثمين الذي استهدفه طيران التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء.. ثمان غارات دكت هذا المكان وأصابت هدفها بدقة..! – (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن الصيد الثمين الذي استهدفه طيران التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء.. ثمان غارات دكت هذا المكان وأصاب هدفها بدقة..! – (تفاصيل) شن طيران التحالف العربي قبل قليل عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها المليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء. Advertisements وقال مصدر خاص لموقع صوت المغتربين ان ثمان غارات جوية استهدفت مخزن للصواريخ البالستية في معسكر السواد بمنطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء ، بالإضافة إلى تجمعات لعناصر حوثية بينهم قيادات بالجماعة كانوا في المعسكر لحظة قصفه وكشف المصدر ان من بين المجتمعين قيادات كبيرة في مليشيا الحوثي ولا يعلم مصيرهم حتى الان بعد الغارات المركزة التي دكت المعسكر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الصيد الثمين الذي استهدفه طيران التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء.. ثمان غارات دكت هذا المكان وأصابت هدفها بدقة..! – (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.