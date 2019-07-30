الخدمة المدنية تطلق ثاني مراحل برنامج تأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية بالجهات الحكومية

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العالمي « CIPD» .

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن برنامج التأهيل يأتي استمراراً في شراكتها مع القطاعات الحكومية، ودعماً لتطوير كفاءات وقيادات الموارد البشرية.

وأبدى المشاركون في البرنامج حماسهم للمشاركة والتي تستهدف المساعدة في نقل المعرفة؛ كون المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن أسلوباً جديداً للتعليم والتدريب يقوم على الحوار وطرح النقاش والمشاركة التفاعلية، فضلاً عن ضم مرشحين من مواقع حكومية مختلفة.

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وكانت وزارة الخدمة المدنية أطلقت في مارس الماضي، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية والذي يعد أحد مشاريعها المنبثقة من مبادرات برنامج التحول الوطني، المعنية بتطوير رأس المال البشري وبناء القدرات الإدارية وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ويتضمن البرنامج دعم منسوبي تلك الجهات بالتأهيل المناسب وفق أسس علمية وتدريب محسَّن ومطوَّر للمهارات والقدرات؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتأكيدها المستمر على تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام وتطوير قدرات كوادره الوظيفية.

ويعد البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية أحد المستهدفات المهمة في ملف وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة من الأهداف الأخرى المنبثقة من برنامج التحول الوطني، ويتسق تماماً مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.