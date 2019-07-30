وزير النقل يقف على سير الأعمال بصالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الاثنين، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

رافق العامودي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري؛ وذلك في إطار جولاته التفقدية لمرافق منظومة النقل تأهبًا لموسم الحج.

وتفقد العامودي، خلال جولته، كافة مرافق صالة الحجاج، واطلع على منطقة وزن الأمتعة ومنطقة البلازا، ووقف على تنفيذ البرامج والتجهيزات لاستقبال رحلات الحجاج، وفق معايير خدمية عالية، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية، تسهيلًا للإجراءات.

وأشاد وزير النقل بمبادرة «طريق مكة» التي تنفذها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التي نفذت هذا العام في «ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس».

وبيَّن أن إجراءات سفر الحجاج من دول المبادرة نُفِّذت بكل يسر بدءًا من إصدار التأشيرات وإنهاء الجمارك، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية، مرورًا بفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، حتى الوصول إلى المملكة والانتقال مباشرةً عبر الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

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وفي السياق ذاته، أشار إلى استكمال جاهزية الهيئة العامة للطيران المدني عبر تنظيم جدولة الرحلات القادمة للمطار؛ ما عزز بقدر كبير تيسير إجراءات الدخول بجانب تفعيل دور القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت الانتظار للحجاج لإتمام إجراءاتهم في الرحلات.

وأكد وزير النقل أن منظومة النقل على أهبة الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن التطور المشهود اليوم على كافة الأصعدة، وبشتى قطاعات المنظومة؛ نتاج التوجيهات والدعم السخي الذي تحظى به المملكة عبر جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعتهما الحثيثة، واهتمام الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وأوضح أن المنظومة تسعى إلى بذل كل ما بوسعها لتقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وقدم شكره لجميع العاملين بصالات الحجاج على الجهود المبذولة، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، مشيدًا بجاهزية فريق الهيئة العامة للطيران المدني، داعيًا إلى التميز في تقديم الخدمات في كافة قطاعات منظومة النقل انطلاقًا من توجيهات القيادة في خدمة ضيوف الرحمن خلال فترة وجودهم بالأراضي المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

وتأتي جولة وزير النقل للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار وعمليات استقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.