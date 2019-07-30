مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» بكيفية سد العجز والاحتياج

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن آلية سد العجز والاحتياج.

وأوضحت المصادر أن سد العجز والاحتياج سيكون عن طريق تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات حركة النقل، واعتماد تنفيذ إجراءات التكليف الجزئي والكلي من خلال نظام «نور».

ويأتي ذلك التعميم في إطار الاستعداد المبكر لاستقرار الميدان التربوي لعام ١٤٤٠/١٤٤١هـ..

وطالبت الوزارة بالتبليغ عن حركة النقل الخارجي وتنفيذ حركة النقل الداخلي وآلية سد العجز معالجة الاحتياج.