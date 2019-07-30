ألقى أفراد مركز شرطة العزيزية، القبض على المتهم بإشعال النيران بسجادة مسجد بمدينة سكاكا، فجر يوم السبت الموافق ٢٥/١١/١٤٤٠ هـ؛ ما نتج عنه تلفيات محدودة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن إشعال أحد الأشخاص النيران بسجادة مسجد بمدينة سكاكا فجر يوم السبت الموافق ٢٥/١١/١٤٤٠ هـ؛ فقد نتج عنه تلفيات محدودة.
وأشار إلى أن مركز شرطة العزيزية باشر الحادثة. وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكابها، موضحًا أن المتهم مواطن بالعقد الرابع من العمر، وألقي القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمواطن أربعيني حاول إشعال النار بأحد مساجد سكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.