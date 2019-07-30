الإطاحة بمواطن أربعيني حاول إشعال النار بأحد مساجد سكاكا

ألقى أفراد مركز شرطة العزيزية، القبض على المتهم بإشعال النيران بسجادة مسجد بمدينة سكاكا، فجر يوم السبت الموافق ٢٥/١١/١٤٤٠ هـ؛ ما نتج عنه تلفيات محدودة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن إشعال أحد الأشخاص النيران بسجادة مسجد بمدينة سكاكا فجر يوم السبت الموافق ٢٥/١١/١٤٤٠ هـ؛ فقد نتج عنه تلفيات محدودة.

وأشار إلى أن مركز شرطة العزيزية باشر الحادثة. وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكابها، موضحًا أن المتهم مواطن بالعقد الرابع من العمر، وألقي القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.