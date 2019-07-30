

طرابلس 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي اليوم إلغاء الرحلات المتبقية من جدول اليوم بعد إغلاق المجال الجوي للمطار جراء سقوط قذائف.

وقالت الإدارة في بيان لها إنها ستعلن المواعيد الجديدة حال ورودها من الشركات الناقلة.

وأُغلق مساء اليوم المجال الجوي للمطار للمرة الثانية هذا اليوم بعد سقوط قذائف، وجاء ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان إعادة فتحه بعد إغلاقه ظهر اليوم.

// انتهى //

04:01ت م

0276





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق مطار معتيقة أمام الملاحة الجوية للمرة الثانية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.