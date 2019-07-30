السعودية اليوم / مقتل 10 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في باكستان



إسلام آباد 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

قتل عشرة أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة صغيرة في مدينة راوالبيندي الباكستانية اليوم.

وذكرت خدمات الإنقاذ أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طياران، وجرح 12 آخرين على الأقل.

وأضافت أن حريقا ضخما نشب بعد التحطم مما تسبب في اشتعال النار بعدة منازل.

ولم يتسن الكشف عن سبب الحادث.

// انتهى //

03:58ت م

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