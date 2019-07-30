سياسي / العاهل المغربي يدعو إلى توفير أسباب النجاح للمرحلة الجديدة التي ستدخلها المغرب



الرباط 26 ذو القعدة ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تجديد الكفاءات المغربية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المؤسسات العمومية اعتمادا على الكفاءات والاستحقاق.

وطلب في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش من رئيس الحكومة أن يقدم مقترحات لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات عالية المستوى، لتوفير أسباب النجاح للمرحلة الجديدة التي ستدخلها المغرب.

وأكد العاهل المغربي أن هذه المرحلة الجديدة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات, معلنًا عن إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي الجديد تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات، مثل التعليم والصحة، والزراعة والاستثمار والنظام الضريبي.

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