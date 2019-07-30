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2019-07-30 المغامسي يلقي محاضرة شخصيات ملهمة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements ألقى فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أمس محاضرة بعنوان ” شخصيات ملهمة ” ضمن ملتقى ” قيم ” من مبادرات خير أمة, وذلك بمقر جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

وتحدث الشيخ المغامسي عن منظومة الأخلاق والقيم التي هي أساس أخلاق كل مسلم, مشيرا الي أهمية القراءة والبحث والتزود بالعلم والثقافة والاعتماد على النفس والعمل للوصول إلى الأثراء المعرفي .

يذكر أن ملتقى ” قيم ” يستضيف خلال اليومين القادمين عددًا من الشخصيات البارزة في لقاءات مفتوحة مع الشباب في مسرح جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز .









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