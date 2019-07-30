فحص إيداع مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز عمليات البحث في دولة المملكة العربية السعودية في الأونة الاخيرة نظراً لإحتاج الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحيتاجاتها الاساسية لمساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشكل سنوي من اجل تخفيف العبء عن الأسر السعودية، والتي لا تقدر على تغطية كافة الإحتياجات والمتطلبات اللازمة، هذا وتتوقع العديد من المصادر في المملكة إيداع الدفعة الجديدة من المقطوعة في نهاية شهر ذي القعدة 1440هـ .

الفئات المستفيدية من مساعدة المقطوعة

الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى الذي تقدمه الضمان الإجتماعي. يجب أن لا يمتلك المتقدم إى سجل تجاري . أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً. تقدم المقطوعة بشكل سنوي لمرة واحدة للأسر التي ححقت كافة الشروط اللازمة

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية موقعاً من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ومن ابرز تلك البرامج والخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ويمكنك عزيزي المستفيد التسجيل والإستعلام من خلال زيارة البوابة الإلكترونية في وازرة العمل والتنمية الإجتماعية من هــــنـــا