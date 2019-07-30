موعد صرف مساعدة المقطوعة عن شهر ذي القعدة 1440 هـ لمستفيدي الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة عن شهر ذي القعدة 1440 هـ، وتقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعمل العديد من البرامج التمويلية التي تهدف إلى مساعدة الاسرة السعودية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات، هذا ويترقب المواطنين الإعلان الرسمي من قبل الوزارة عن موعد إيداع دفعة المقطوعة عن شهر ذي القعدة، ومن المتوقع أن يتم إيداع الدفعة الجديدة في نهاية شهر ذي القعدة، وتزداد التساؤلات من وقت لأخر حول إيداع المقطوعة وتشير العديد من المصادر على أنه سوف يتم صرف مساعدة المقطوعة في نهاية شهر ذي القعدة 1440 هـ .

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من اجل مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتهدف الوزارة من خلال تلك المساعدة التخفيف عن الأسرة السعودية من أعباء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويتم صرف المقطوعة من خلال العديد من الشروط التي حددتها الوزارة وتصرف لفئات معينة .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم الذي يريد الإستفادة من الدعم لا يقل عن 35 عاماً. يجب أن لا يمتلك المتقدم إي سجل تجاري . 30 الف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم من مساعدة المقطوعة . يجب ان لا تتجاوز الأسرة الحد المانع من أجل الإستفادة . تصرف مساعدة المقطوعة حسب الأسرة الأكثر إحتياجاً والأسر التي قامت بالتسجيل أولاً، ويتم ترتيب الأخرين حسب الأقدمية من خلال قوائم إنتظار .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابطاً من أجل الإستعلام والتسجيل من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة التي تقدمها الوزارة للاسر السعودية، ويمكنك عزيزي المستفيد زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هـــــنــــا، وقد تم تصميم الموقع من أجل التخفيف والتسهيل على المواطنين عناء الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي .

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