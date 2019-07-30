شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى ندوة «استخدام التقنيات في الحج».. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يرعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، (الأحد) القادم في مكة المكرمة، ندوة بعنوان «استخدام التقنيات المتقدمة في الحج»، تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي.

ويأتي انعقاد الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم حج 1440هـ، وستناقش الندوة توفير الرعاية الصحية المتقدمة عن بعد وحلول وصرف الأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وقراءة الأشعة التصويرية دون تدخل بشري، إلى جانب توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الطوارئ الصحية والمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة، واستعمال الروبوتات في العمليات الجراحية، وتسهيل مهمة مقدمي الرعاية الصحية مع برنامج المساعد الافتراضي لسلامة المرضى ودور الأجهزة الذكية في تحسين الرعاية الصحية، والابداع الرقمي في الخدمات الاسعافية للهلال الاحمر. وستناقش الندوة إدارة الحشود باستخدام التقنية، والضبط والمتابعة الأمنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فيما تصاحب الندوة جلسة يتحدث خلالها عدد من المسؤولين.