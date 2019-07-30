شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة 190 ألف ريال لمواطنَين نقلا حجاجاً مخالفين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق 2 من المواطنين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، بقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما السجن والغرامة المالية والتشهير بهما، إذ عوقب المخالف جميل خضر جميل الحربي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 150.000 ريال، فيما عوقب المخالف عبدالعزيز بن لاهوب مسلط الظفيري بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
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