شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاجة عملاقة لحفظ مليون ذبيحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أنجز مشروع أنجز مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، 10 مشاريع تطويرية، منها تحديث أنظمة التبريد والنقل استعدادا لموسم حج 1440، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج البيت الحرام. وجهز المشروع أيضا الثلاجة العملاقة، التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف، وينتهي بثلاجات الحفظ، حتى يتم توزيعها على المستحقين في أنحاء العالم بدءًا بفقراء الحرم. من جهته، أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر عطية، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ومن أهم المشاريع التطويرية التي تمت هذا العام استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم 2 و3، إضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية، وعزل أرضية الثلاجات وفق أعلى التقنيات الحديثة. وقال الدكتور عطية: «أبرز الأعمال المنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر هي استبدال أنابيب مياه المكثّفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتي المعيصم رقم 2، 3 المطوّرتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة، فيما تم إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولّدات الطوارئ، وتبعه أيضا تطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي».



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