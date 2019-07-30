شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تدعو المرشحين على الوظائف الإدارية للمراجعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دعت وزارة الحج والعمرة مرشحين اثنين، و38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 22/9/1440هـ، لمراجعة المقر الرئيس للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء «الإدارة العامة للموارد البشرية»، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) حتى بعد غد (الخميس)، لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

دعت وزارة الحج والعمرة مرشحين اثنين، و38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 22/9/1440هـ، لمراجعة المقر الرئيس للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء «الإدارة العامة للموارد البشرية»، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) حتى بعد غد (الخميس)، لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الحج» تدعو المرشحين على الوظائف الإدارية للمراجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.