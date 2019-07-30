شكرا لقرائتكم خبر عن الملك وولي العهد يتلقيان التعازي في وفاة الأمير بندر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، برقيات واتصالات تعازٍ في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، من كل من: رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، واتصالا هاتفيا، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، واتصالًا هاتفيا من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، وبرقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وتلقى خادم الحرمين برقية عزاء ومواساة من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي وبرقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبرقية عزاء من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبرقية عزاء مماثلة من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

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وبرقية عزاء ومواساة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تعزية مماثلة من الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

فيما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتى»، وبرقية عزاء من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وأعرب القادة عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.