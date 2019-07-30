شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ ملك المغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى توليه مهمات الحكم في بلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى توليه مهمات الحكم في بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ ملك المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.