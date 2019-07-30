«سلمان للإغاثة» ينظم «تقييم الأمن الاقتصادي للمشاريع الإنسانية والإغاثية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة عمل «تقييم الأمن الاقتصادي للمشاريع الإنسانية والإغاثية» بالتعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة 21 - 25 / يوليو / 2019 في مقر المركز بالرياض، قدم أعمال الدورة المدرب أبوبكر عليا بمشاركة 12 متدرباً من منسوبي المركز والهلال الأحمر السعودي.

وتناولت الورشة عرض أهم الإستراتيجيات للجنة الصليب الأحمر في تقييم الأمن الاقتصادي للبلدان المنكوبة بهدف التعرف على أطر سبل العيش المستدامة، وفهم مكونات ومؤشرات الأمن الاقتصادي الرئيسية، والتعرف على تأثير الصدمات في سبل العيش المستدامة.

كما ناقشت الورشة القدرة على التنميط وتحليل الأوضاع الاقتصادية للبلدان المنكوبة، ومحاولة معرفة المفاهيم الأساسية للتغذية، والقدرة على تحليل المشكلات وتحديد الاستجابة اللازمة، وتطبيق عملية التقييم في حالات إغاثية من الواقع الإنساني، والقدرة على وضع خطة لجمع البيانات وإعداد التقارير للاحتياجات الإغاثية. وفي نهاية الورشة جرى تسليم الشهادات للمتدربين.