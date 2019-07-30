شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطمئن على جاهزية مخيمات مليوني حاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا جرى خلاله استعراض جاهزية المخيمات في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف البيت الحرام، خلال موسم حج العام الحالي.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ورؤساء مؤسسات الطوافة، جاهزية إسكان ضيوف البيت الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والخدمات التي ستقدمها مؤسسات الطوافة والزمازمة لأكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم منذ وصولهم إلى المملكة حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وجرى استعراض توفير وسائل السلامة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يضمن أداءهم للمناسك براحة وطمأنينة والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم، إضافة إلى آليات التنسيق بين متعهدي وجبات الضيافة ومجموعات الخدمة الميدانية عند وصول الحجاج، وتوفيرها وفق معايير السلامة ومتابعة إعداد وتجهيز وجبات الضيافة.

واستعرض الاجتماع إجراءات تفويج الحجاج، وسبل تنقلاتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.