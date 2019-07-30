شكرا لقرائتكم خبر عن 1.084.762 حاجا وصلوا إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم أمس، 1.084.762 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.020.562 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 53.842 حاجا، وعبر البحر 10.358 حاجا، بزيادة 106.603 حجاج عن عدد القادمين في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 11% تقريباً.