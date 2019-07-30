السعودية | الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء الاثنين، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد.

كما أدى صلاة الميت عدد من الأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة.

وقد ووري جثمان الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - بمقبرة العدل بمكة المكرمة.