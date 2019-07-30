عروض بنده وهايبر بنده اليوم والأسبوعية لشهر يوليو 2019 السعودية| خصومات تصل إلى 50% على المنتجات

عروض بنده وهايبر بنده اليوم و الأسبوعية في السعودية، حيث تقدم الشركة العديد من العروض في الأسواق وجميع فروعها، فتتنوع ما بين كونها يومية إلى أسبوعية أو عروض لمدة ثلاث أيام أو أربعة أيام وغيرها، وتحرص الشركة على تقديم كافة الأصناف المطلوبة من الأطعمة، بجانب تقديمها للكثير من الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة عن الخارج، وفي بعض الأحيان تصل العروض لشهر ذو القعدة 1440 الموافق شهر يوليو 2019، إلى خصومات تصل إلى 50% على الأصناف المعروضة، تسهيلا على المواطنين في المملكة لتوفير حاجتهم اليومية.

سنقدم لكم مجلة العروض الأسبوعية لبنده، لمعرفة كافة العروض على الأطعمة والأجهزة وغيرها، والتي تحتوي على عروض مخفضة تستمر ليوم 28 ذو القعدة، وإختيار ما يناسبكم منها بدون تبذير أو عدم شراء الأشياء غير المطلوبة، وسنتابع معكم بشكل مستمر العروض.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم والأسبوعية

نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم وهي تستمر حتى يوم 28 ذو القعدة 1440 هجرية، أو حتى نفاذ كمية العروض، ويقدم جميع المنتجات التي تلبي إحتياجات المنزل السعودي، منها أيس كريم جامبو السعودية، آيس كريم كوالتي فرجينتو، بازلاء خضراء، خضار مونتاتا، برجر الدجاج بالقمساط، بطاطس لاكب وستون، دجاج دو، رقائق بف بيستري للسنبلة، دجاج مجمد، بوب كورن دجاج قطع، بطاطس أمريكانا، بطاطس مقلية ساديا، نقائق دجاج، برجر دجاج وبقري، ولب الجوافة، وغيرها الكثير من الأصناف الأخرى بجانب الأجهزة الكهربائية.

عروض بنده في السعودية اليوم

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وجاءت عروض بنده اليوم كالتالي، وللعلم هي بدأت منذ يوم 22 ذو القعدة 1440 الموافق 25 يوليو 2019، وستستمر حتى يوم 28 ذو القعدة 1440.

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مع مجلة عروض بنده وهايبر بنده اليوم والأسبوعية، يمكنك شراء العروض المناسبة لكم، وسنقدم لكم تحديث بالعروض الأسبوعية والتي تستمر لمدة 7 أيام.