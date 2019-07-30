رابط تقديم وظائف وزارة العدل للنساء moj gov sa بوابة التوظيف للتقديم على وظيفة كاتب عدل

إليكم رابط تقديم وظائف وزارة العدل للنساء moj gov sa لشغل وظيفة كاتب عدل عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف، والتي أوضحت شروط شغل الوظائف النسائية بالمرتبة السابعة على المسمى والتخصص المطلوب خلال فترة فتح رابط التقديم على وظائف وزارة العدل النسائية، التي سيبدأ التسجيل عليها اليوم ولمدة أسبوع، للخريجات الحاصلات على درجة البكالوريوس.

يبدأ التقديم غلى رابط وظائف وزارة العدل النسائية من اليوم 27 -11-1440 من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل السعودية www.moj.gov.sa، وفق شروط تقديم وظيفة كاتب عدل للعنصر النسائي على المرتبة السابعة، وذلك للعمل في كتابات العدل بجميع المناطق داخل المملكة، والي تأتي في إطار التوجيهات الوزارة بتمكين العنصر النسائي من شغل وظائف المرفق العدلي.

دخول رابط تقديم وظائف وزارة العدل للنساء

نترقب اليوم الثلاثاء نشر وزارة العدل المزيد من التفاصيل حول شروط تقديم وظائف وزارة العدل السعودية، والتي سنرف بعضها بجانب رابط التقديم على البوابة الإلكترونية موقع وزارة العدل للتوظيف، خلال فترة القبول والتسجيل التي ستستمر لمدة أسبوع كما جاء في إعلان التوظيف، حيث وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل بهدف التسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية.

شروط وظيفة كاتب عدل للنساء

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية (الشريعة، الأنظمة، الفقة، أصول الفقة، فقه السنة، القضاء) أو ما يعادلها من التخصصات الشرعية.

3- لم يسبق أن صدر عليها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولم يسبق أن حكم عليها بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.

4- إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة).

يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني المرفق بعالية تسجيل الدخول للتعرف على باقي التفاصيل.