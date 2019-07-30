عروض هايبر بنده الأسبوعية لشهر يوليو 2019| خصومات بنده كل أسبوع

عروض هايبر بنده الأسبوعية في السعودية والتي يتم تقديمها أسبوعيا، حيث تحرص الشركة على تقديم العروض المخفضة لجميع العملاء، وتنتشر العروض في جميع الفروع، وبجانب العروض الأسبوعية تقدم بنده عروض يومية وعروض تستمر لعدد معين من الأيام، مثل العروض التي تستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وتقدم الشركة مختلف الأصناف المطلوبة من الأطعمة والأجهزة وغيرها، وبالطبع تقدمها بأسعار مناسبة ومخفضة عن الحارج، وقد تصل الخصومات في بعض الأوقات إلى 50%، وستستمر هذه العروض ليوم 28 ذي القعدة 1440، حيث بدأت العروض الأسبوعية من يوم 22 ذي القعدة.

وتحتوي مجلة العروض على جميع ما يحتاجه البيت السعودي، ومن خلال تصفح مجلة العروض يمكنك معرفة ما تود شراءه قبل الذهاب إليه، وشراء ما يلزمك بالفعل بدون تبذير.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

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سنقدم لكل مجلة عروض بنده الأسبوعية والتي تستمر كل يوم لمدة 7 أيام، أو حتى نفاذ كمية العروض لبعض الأصناف، وبدأت العروض منذ يوم 22 ذي القعدة 1440، وتستمر حتى يوم 28 ذو القعدة، ومن بين الأصناف الي يتم تقديمها، الأسماك، الرنجة، السالمون، سمك الشعور، ايس كريم جامبو، برجر الدجاج بالقسماط، بازلاء خضراء، دجاج دو، رقائق بف بيستري السنبلة، دجاج مجمد، برجر بقري ودجاج، بطاطس ساديا المقلية، بطاطس أمريكانا، بوب كورن دجاج قطع، ايس كريم كوالتي فرجينتو، بجانب الأجهزة الكهربائية وأشياء أخرى يحتاجها المواطن السعودي .

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نشرنا لكم مجلة عروض بنده الأسبوعية والتي تستمر حتى يوم 28 ذو القعدة 1440.