، "الإسلامية" بمكة يطلق سلسلة ندوات عن جهود المملكة في خدمة الحجيج والمعتمرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلقيها عددٌ من الأئمة بجامعي ابن باز والراجحي

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة بإدارة الدعوة- سلسلة من الندوات بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحج والعمرة والحرمين الشريفين".

وفي التفاصيل، تبدأ الندوات يوم الأربعاء القادم الموافق 28 من ذي القعدة 1440هـ ، حيث يلقي عميد الأئمة والخطباء الشيخ عزام بن محمد الشويعر، بعد صلاة المغرب في جامع ابن باز بحي العزيزية.

ويلقي الشيخ محمد بن علي العبداللطيف عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محاضرة بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحج والعمرة والحرمين الشريفين" في يوم السبت الموافق 2 من ذي الحجة 1440هـ، بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي بحي النسيم.

كما يلقي الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام يوم الأحد الموافق 3 من ذي الحجة 1440هـ بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي بحي النسيم.

ويلقي الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محاضرة في يوم الاثنين الموافق 4 / 12 / 1440هـ محاضرة بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي بحي النسيم.