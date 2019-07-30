شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بالسرطان .. شاهد كيف أصبحت زوجة بشار الأسد في أحدث ظهور لها يوم أمس (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وعائلته، يوم الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية دمشق. ونشرت صفحة المطعم في موقع "فيسبوك" صورا للرئيس السوري وزوجته، أسماء الأسد، ونجله، حافظ بشار الأسد، في المطع Advertisements ويزور بشار الأسد وعائلته من حين إلى آخر مواقع شعبية ومطاعم في دمشق ومختلف المحافظات السورية، وزيارة اليوم تأتي في الوقت الذي تخضع فيه زوجته لعلاج مستمر من مرض السرطان م.

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