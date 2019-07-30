شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يشن غارات عنيفه علئ هذا المكان لاول مره في العاصمه صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر في العاصمة صنعاء ان طيران التحالف شن قبل قليل، عدة غارات جوية على منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء .
وقال المصدر بأن طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على منطقة السواد في حزيز التابعة لمديرية سنحان، فيما لا يزال التحليق مستمر بكثافة في سماء العاصمة.
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