شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يشن غارات عنيفه علئ هذا المكان لاول مره في العاصمه صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر في العاصمة صنعاء ان طيران التحالف شن قبل قليل، عدة غارات جوية على منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء .

وقال المصدر بأن طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على منطقة السواد في حزيز التابعة لمديرية سنحان، فيما لا يزال التحليق مستمر بكثافة في سماء العاصمة.