شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يعلن الجاهزية ويعرض على الحوثيين "فرصة أخيرة وخيارين" ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اتهم المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالاستمرار في "صناعة الوهم ويسوق فشله، فيما يتستر على خروقات الميليشيات الحوثية بحق اتفاقية السويد"، مؤكداً أن بنود الاتفاق تراوح مكانها.
وأكد وضاح الدبيش، في تصريحات صحافية، أن السلام هو الخيار الأول، ولكن القوات المشتركة على أهبة الاستعداد وفي كامل جاهزيتها لتحرير ميناء الحديدة (غربي اليمن) بمجرد إعلان فشل تنفيذ الاتفاق
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يعلن الجاهزية ويعرض على الحوثيين "فرصة أخيرة وخيارين" ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.