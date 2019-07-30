شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يعلن الجاهزية ويعرض على الحوثيين "فرصة أخيرة وخيارين" ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالاستمرار في "صناعة الوهم ويسوق فشله، فيما يتستر على خروقات الميليشيات الحوثية بحق اتفاقية السويد"، مؤكداً أن بنود الاتفاق تراوح مكانها.

وأكد وضاح الدبيش، في تصريحات صحافية، أن السلام هو الخيار الأول، ولكن القوات المشتركة على أهبة الاستعداد وفي كامل جاهزيتها لتحرير ميناء الحديدة (غربي اليمن) بمجرد إعلان فشل تنفيذ الاتفاق