شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء صادم بحق ‘‘رغد صدام حسين’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت شركة فيسبوك وإنستجرام على وقف حساب “رغد صدام” ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وكتبت رغد صدام على حسابها في “تويتر”: “إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة إنستجرام وفيس بوك مساء الخميس الماضي على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين.. نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا.. علمًا أن الصفحات لم تتعرض للاختراق.. دمتم بعز”.

وتفاعل متابعو رغد مع تدوينتها، حيث انتقد بعضهم غلق حسابها ، فيما قدم الآخرين معلومات لمساعدتها على استرجاع الحساب وكذلك ترشيح من يستطيعوا استرجاع الحسابات لها.

الى اصحاب الخبرة و المحبين ..

اقدمت ادارة انستغرام و فيسبوك مساء الامس الخميس على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين .

نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا ..

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علمًا ان الصفحات لم تتعرض للاختراق ..

دمتم بعز ،، pic.twitter.com/JljVC6m9ze

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 26, 2019

#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/uhj8qBkGJB

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 25, 2019