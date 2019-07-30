السعودية : شاهد ما الذي حدث اليوم اثناء التشييع المهيب للامير بندر بن عبدالعزيز .. صور وفيديو

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد ما الذي حدث اليوم اثناء التشييع المهيب للامير بندر بن عبدالعزيز .. صور وفيديو

شارك أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، يتقدمهم الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولون كبار في البلاد، مساء اليوم الإثنين، بتشييع جثمان الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود. شاهد اخر الاخبار الساخنة : عــــــــاجل .. انباء عن اغتيال نائب رئيس الجمهورية قبل قليل .. شاهد وأدى المشاركون وبينهم أبناء الراحل، يتقدمهم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صلاة الجنازة على جثمان الأمير في الحرم المكي الشريف. جمع من الأمراء والمصلين يؤدون صلاة الميت على الأمير #بندر_بن_عبدالعزيز في المسجد الحرامpic.twitter.com/Wt7wejlae8 — G.h.k (@Gassan001) جمع من الأمراء والمصلين يؤدون صلاة الميت على الأمير #بندر_بن_عبدالعزيز في المسجد الحرام pic.twitter.com/Wt7wejlae8 — G.h.k (@Gassan001) July 29, 2019 وقطع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إجازته السنوية التي كان يقضيها في مدينة ”نيوم“ التابعة لمنطقة تبوك، ووصل مدينة جدة القريبة من مكة المكرمة، ليلحق صلاة الجنازة على أخيه الراحل في الحرم المكي. Advertisements الله يرحمك pic.twitter.com/I5TR8Wj6gf — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) الله يرحمك pic.twitter.com/I5TR8Wj6gf — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) July 29, 2019 فيديو ..

. ولي العهد خلال حضوره دفن جثمان الراحل الأمير بندر بن عبدالعزيز. (تصوير :بندر الجلعود) .#وفاة_الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز

. pic.twitter.com/dpxe6Y9c7M — أخبار السعودية (@SaudiNews50) فيديو ..

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ولي العهد خلال حضوره دفن جثمان الراحل الأمير بندر بن عبدالعزيز. (تصوير :بندر الجلعود)



.#وفاة_الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز

. pic.twitter.com/dpxe6Y9c7M — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 29, 2019 وسيقام عزاء الأمير بندر في قصره بمدينة الرياض بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء. وتوفي الأمير بندر، أمس الأحد، عن عمر قارب المائة عام، تاركًا خلفه سبعة من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على قيد الحياة، وقد كان أكبرهم. وعاش الأمير الراحل حياته بعيدًا عن المناصب الرسمية، فيما يشغل عدد من أبنائه مناصب رفيعة في البلاد، بينهم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

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